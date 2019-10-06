Соцсети: школьник три недели был без сознания после ДТП в Барнауле

Ребенок, сбитый в краевой столице 15 сентября, почти три недели находился без сознания и теперь наконец пришел в себя, сообщила подписчица паблика "Инцидент Барнаул".

"Мальчик Саша пришел в сознание, – рассказала местная жительница. – Он узнает маму, и если в понедельник после проведения процедуры МРТ не выявят каких-то отклонений, то его переведут в обычную палату".

ДТП произошло 15 сентября на улице Антона Петрова, в районе дома № 219а, рядом с ТЦ "Огни". Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль Toyota Cresta.

В тяжелом состоянии школьника госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Пациенту провели операцию, после которой его дыхание поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.

В ГУ МВД по Алтайскому краю позже сообщили, что сбивший его водитель 1989 года рождения не имел водительских прав.