Ребенок погиб в ДТП под Новосибирском, которое устроил его отец. Мать сидела рядом

Автомобиль вылетел в кювет / Фото: vk.com/incident_nsk

Двухлетний сын водителя автомобиля Renault Logan, который не справился с управлением и вылетел в кювет, погиб в результате ДТП, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

"5 октября в 17:00 в Мошковском районе на восьмом километре автодороги Мошково – Сарапулка 40-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигавшийся в сторону села Мотково, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства в левый кювет", – рассказали в ведомстве.

С места ДТП с тяжелыми травмами в больницу был доставлен двухлетний сын водителя, который скончался в приемном покое.

Также в автомобиле находилась мать погибшего ребенка. Она и отец ребенка не получили серьезных травм.

В паблике "Инцидент Новосибирск" отмечают, что машина практически летела по трассе. "Ехал на дачу по Сарапульской дороге. Он меня обогнал как стоячего, хотя я шел километров 85. Еще подумал, наверное, дно вышибает у чувака", – пишет один из комментаторов.

Также сообщается, что всех пострадавших в больницу помог доставить автолюбитель, который стал очевидцем аварии.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.