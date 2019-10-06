В Новосибирске цирк отправил на улицу животных и дрессировщиков

В Новосибирске цирк расторг контракт с Сергеем и Мариной Герасимовыми, в результате их прирученные звери оказались на улице, сообщает издание "Ромб".

В распространенном в соцсетях видео указывается, что судьба животных — медведей, собак и других хищников — не волнует ни Росгосцирк, на который они отработали почти всю жизнь, ни администрацию города. Уволенные артисты кормят питомцев на маленькую пенсию. Сейчас животные живут в гараже и ждут прихода сибирской зимы.

Видео прокомментировал знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. В своем Instagram он написал, что в представленной зрителям истории не указана вся правда.

"Сергей и Марина Герасимовы никогда не были дрессировщиками топ уровня. Росгосцирк действительно не захотел продлевать контракт и ни один независимый цирк в нашей стране не предложил им новый. Герасимовы обвиняют государство в том, что животных выкинули на улицу, но при этом они отвергают предложения по пристройке этих животных. Точно знаю, что "Парк львов.Тайган" готов принять всех косолапых у себя. Но Герасимовы отказываются передать своих животных. Во всем этом я вижу лишь форму шантажа", — написал Запашный.

По его словам, эти "плохо выглядящие артисты с довольно средней дрессурой" добиваются того, чтобы кто-то начал кормить животных и "за счет этого обеспечить собственное существование".

Запашный попросил правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и разобраться в ненадлежащем содержании животных, чтобы изъять их. Он также выразил желание взять на личный контроль судьбу всех "выкинутых из цирка зверей.