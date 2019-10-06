Незрячий бийчанин представит Россию на Всемирном парамузыкальном фестивале

Студент Бийского музыкального колледжа Владислав Свидовский, который с рождения лишен зрения, представит Россию на Всемирном парамузыкальном фестивале в Москве, сообщает Бийское телевидение.

Узнав о конкурсе, он отправил заявку. Исполненные им произведения впечатлили членов жюри, и они включили молодого человека в число музыкантов, которые в рамках фестиваля совершат турне по городам России.

Свидовский уже решил, какую композицию он будет исполнять на мероприятии. Это будет Rock Time.

Кстати, прозвучит она на аккордеоне, подаренном президентом России Владимиром Путиным. Будучи еще подростком, житель Алтайского края написал письмо главе государства, которое не осталось без ответа.

Владислав Свидовский окончил музыкальную школу по классу "Аккордеон", и несмотря на свой недуг серьезно занимается музыкой, постоянно участвуя в конкурсах.

Так, в 2013 году Владислав стал призером V Международного юношеского фестиваля-конкурса незрячих музыкантов-исполнителей в Курске, а год спустя он получил приз Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "У самого Черного моря" в Сочи.