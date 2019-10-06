Жители Алтая объяснили, почему не протестуют против пенсионной реформы

87% жителей Алтайского края не поддерживают пенсионную реформу, но абсолютное большинство (73%) из них не стало участниками митингов, демонстраций и иных акций протеста, сообщает ИА "Красная весна" со ссылкой на результаты всероссийского опроса общественного мнения АКСИО-8.
Координатор общественного движения "Суть времени" в регионе Геннадий Котов озвучил некоторые результаты этого исследования 4 октября в присутствии общественных и политических деятелей.
По его словам, главными причинами отказа от участия в акциях протеста против пенсионной реформы стали апатия и страх.
Апатией объяснили свой отказ протестовать 62% опрошенных. Еще 37% респондентов главной причиной пассивности назвали страх.
Комментарии
Это - если у вас болит голова, а вы будете лечить пятку .... Голова перестанет болеть?
Да потому что митинги ничего не решают от слова "совсем", и большинство это прекрасно видит и понимает.
Если люди от собственного работодателя только-только начали понимать как добиваться своих прав, чего уж там про государство говорить. Попрыгать на площади - это ни о чём.
Спасибо деду за Победу
Если на выборы не ходят, то и на митинги не пойдут.
О митинге все знали?
Ещё и нет веры в справедливость
... По мнению депутата: «Люди ждут новых лидеров, новых героев...
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Самое смешное - они ждут что новые герои придут из телевизора. )))))
Совершенно верно,надо ждать пока новые люди придут из интернета.Я,например, никогда не смотрю в экран телевизора,только в экран монитора.Потому что я не дурак.
Раньше ходила на выборы,верила в светлое будущее...
А если слушать радио,так только Эхо Москвы.Потому что там все люди подходящие и они режут правду-матку.
Там никто не позволяет своим слушателям мозги лохматить.