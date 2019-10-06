Жители Алтая объяснили, почему не протестуют против пенсионной реформы

87% жителей Алтайского края не поддерживают пенсионную реформу, но абсолютное большинство (73%) из них не стало участниками митингов, демонстраций и иных акций протеста, сообщает ИА "Красная весна" со ссылкой на результаты всероссийского опроса общественного мнения АКСИО-8.

Координатор общественного движения "Суть времени" в регионе Геннадий Котов озвучил некоторые результаты этого исследования 4 октября в присутствии общественных и политических деятелей.

По его словам, главными причинами отказа от участия в акциях протеста против пенсионной реформы стали апатия и страх.

Апатией объяснили свой отказ протестовать 62% опрошенных. Еще 37% респондентов главной причиной пассивности назвали страх.