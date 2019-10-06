Пять слонов погибли, спасая упавшего в воду слоненка

Пять слонов сорвались с обрыва и погибли, пытаясь спасти упавшего в воду слоненка, сообщает телеканал "360" со ссылкой на BBC News.

Трагедия случилась на водопаде Кхао Яй в центральном национальном парке Таиланда. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили еще двух животных из стаи, которые выжили, но застряли на скалах.

Сейчас развернулась спасательная операция. Ее участникам предстоит нелегкая задача – поднять слонов, которые очень сильно истощены.

Эксперты опасаются, что они могут умереть, даже если их удастся достать живыми. Дело в том, что после пережитого шока животные могут отказаться принимать пищу.

Водопад Кхао Яй уже не впервые становится центром массовой гибели слонов. Так, в 1992 году в аналогичных обстоятельствах здесь погибли сразу восемь особей.