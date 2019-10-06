Горилла жестами показала посетителям зоопарка, что ее кормить нельзя

Посетители зоопарка в Майами были поражены сообразительностью гориллы, которая сумела им дать понять, что кормить ее нельзя.

Для этого она воспользовалась языком жестов. Артистичное выступление животного успел снять на камеру один из американцев.

Видеозапись быстро распространилась по интернету, попав во множество пабликов, в том числе и российских. Полную версию ролика опубликовало издание Daily Mail.

Видео из зоопарков часто умиляют пользователей соцсетей. Например, аппетитно обедающие свинки покорили сердца барнаульцев.