В Бийске прошел бал в стиле 19-го века. Танцевали польку, вальс, мазурку

Бал в стиле 19-го века в зеркальном зале ГДК Бийска посетили не только местные жители, но и гости из других сибирских городов, сообщает сайт "Бийский округ".

Собравшиеся потанцевали вальс, котильон, мазурку, польку, а также приняли участие в бальных играх и фуршете.

Участники реконструкции насладились живой мелодичной музыкой. Так, духовой оркестра под руководством Антона Пыльникова исполнил традиционный для начала балов полонез.

Мероприятие приурочено к пятилетию местной студии исторического танца "Традиция". В торжестве приняли участие представители Барнаула, Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Челябинска.