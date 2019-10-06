Воскресенье, 6 Октябрь, 19:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,03
€ 71,35
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Соцсети: девушку скинули с крыши возле караоке-бара в Барнауле

, ИА "Амител"
Пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи
Фото: kloop.kg

Фото: kloop.kg

Жительница краевой столицы после падения с большой высоты несколько часов пролежала на асфальте, пока ее не обнаружил местный житель, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Она рассказала ему, что по лестнице поднялась с кем-то на крышу пристройки, после чего ее скинули. Мужчина вызвал скорую. К моменту прибытия медиков пострадавшая потеряла сознание. Девушкутувезли в больницу.

ЧП произошло на улице Энтузиастов рядом с караоке-клубом "Унисон" в ночь на 6 октября. В полиции уточнили, что сообщение об обнаружении получившей травмы девушки зарегистрировано. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.10.2019 18:09
гость

Она рассказала ему, что по лестнице поднялась с кем-то на крышу пристройки, после чего ее скинули.
Блин, ну живут же люди - караоке,бар,ночь,крыша,с кем-то????

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:21
Барнаулец решил проехать на машине от Крыма до дома и сравнить цены на АЗС 0
18:23
Власти Барнаула обсудили с профсоюзами, как будут расти зарплаты учителей в 2020 году 1
18:07
После резонанса в СМИ одинокого врача-гинеколога Шадрину положили в больницу 0
17:30
Автобус с туристами из Саратова перевернулся, 20 человек пострадали 2
17:09
Россиянку оштрафовали на 30 тысяч за видео, на котором мальчик оскорбил Путина 6
16:43
Соцсети: девушку скинули с крыши возле караоке-бара в Барнауле 1
16:29
"Как собакам": жители алтайского села показали на фото школьный обед в мисках 11
16:13
В Бийске прошел бал в стиле XIX века. Танцевали польку, вальс, мазурку 0
15:37
Экс-глава МИД Испании: "Россия и США меняются ролями" 2
15:00
Русское слово из 32 букв поразило иностранцев 6
14:30
ГИБДД назвала виновника ДТП с автобусом в Рубцовске 1
14:18
Барнаульцы обсуждают женщину с ребенком, перебегавших дорогу рядом с поликлиникой 10
13:51
Барнаульца ударили ножом в живот в подъезде 1
13:34
Десять фото кошек, которые помогут победить осеннюю хандру 0
13:24
Горилла жестами показала посетителям зоопарка, что ее кормить нельзя 0
12:46
Какая будет погода в Алтайском крае до конца осени 0
12:24
Депутата Госдумы в течение часа допрашивали в аэропорту Нью-Йорка 16
12:14
Развлекательный комплекс за 3,6 млрд рублей построят в игорной зоне Алтая 1
11:45
Пять слонов погибли, спасая упавшего в воду слоненка 1
11:13
Жители Алтая объяснили, почему не протестуют против пенсионной реформы 30
10:49
В Новосибирске цирк отправил на улицу животных и дрессировщиков 0
10:29
Алтайского тренера оставили без работы за то, что возил детей на турниры 4
10:05
Незрячий бийчанин представит Россию на Всемирном парамузыкальном фестивале 0
09:41
Ребенок погиб в ДТП под Новосибирском, которое устроил его отец. Мать сидела рядом 2
09:23
Чудом выстояли. Команда Алтая вышла в финал Student Hockey Challenge – 2019 0
09:15
Алтайских пенсионеров проконсультируют по вопросам доплаты за сельский стаж 0
09:03
Дуэль XXI века: мужчина ударил женщину в баре и ее муж вызывает обидчика на бой 18
08:40
ДТП в Барнауле: внедорожник встал на два колеса 1
08:27
Соцсети: школьник три недели был без сознания после ДТП в Барнауле 7
08:05
Специалисты назвали продукты, которые замедляют процессы старения в организме 1
07:58
Оптическая иллюзия с лестницей вызвала недоумение у людей 1
07:36
Немецкий, английский или французский? Какой иностранный язык подойдет именно вам 4
07:21
Сценарий ядерной войны, которая может произойти в 2025 году, рассказали ученые 3
07:13
Не имеет отношения к клоунаде: Юрий Куклачев прокомментировал фильм "Джокер" 0
06:50
Идеальный завтрак для доброго утра. Рецепт ленивых вареников от Sofi 0
06:35
Сколько дней будем отдыхать в новогодние каникулы 2020 года? 0
06:17
Алтайский край ожидает самый жаркий день октября 0
06:14
Орел снял на камеру последствия глобального потепления в Альпах 6
23:49
Список профессий для самозанятых в России предложили сократить 0
23:43
Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов 2
23:18
Пьяный мужчина решил заступиться за девушку и насмерть забил чемпиона России по боксу 8
23:01
Рэпер Гуф три раза извинился за оскорбление чеченских женщин 8
22:41
Кинолог прокомментировал советы МЧС по защите от агрессивных собак 1
22:17
Врачи "закрывающегося" роддома в Бийске рассказали, как им не дают работать 4
22:11
Сибиряк поймал двенадцатикилограммовую щуку 1
21:42
Наталья Бочкарева ответила на критику после информации о ее задержании с наркотиками 0
21:37
Власти Барнаула пообещали наверстать упущенное время при строительстве детсада 0
21:14
"Народные" автомобильные наклейки предложили урегулировать сводом правил 3
20:42
Историю с пожилым врачом, оставшимся без поддержки, разъяснили в Минздраве Алтая 1
20:29
Барнаульцы раскритиковали первый пешеходный фонтан в городе 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.