Россиянку оштрафовали на 30 тысяч за видео, на котором мальчик оскорбил Путина

Жительницу Тюменской области суд оштрафовал на 30 тыс. рублей по статье о неуважении к государству из-за видео в соцсети, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на материалы суда.

"В видеофайле подросток <...> в своем диалоге употребил непристойное выражение, оскорбляющее человеческое достоинство в адрес президента РФ. Данная видеозапись была опубликована 17.08.2019 года Фадеевой О. А.", – говорится в постановлении суда.

Районный суд признал жительницу села Бердюжье виновной в оскорблении и неуважении к обществу и государству. Женщине предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как рассказала сама Фадеева, во время визита к ней подруги, которая пришла с ребенком, было записано на камеру мобильного телефона видео. С ее слов, мальчик рассказывал про то, что считает себя гражданином СССР. Это видео она опубликовала в "Одноклассниках".

Примечательно, что женщина фактически сама навела на себя сотрудников полиции. Запись была опубликована 17 августа, после этого под видео появились комментарии, которые Фадеева расценила как угрозу. 23 августа она сама позвонила в дежурную часть и сообщила, что на подростка и его семью оказывается давление. Полиция заинтересовалась, но не жалобой, а размещенными в Сети кадрами.

Фадеева утверждает, что ничего оскорбительного ребенок не говорил. Также она сообщила, что не будет обжаловать решение суда и выплатит штраф.