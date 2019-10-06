Россиянку оштрафовали на 30 тысяч за видео, на котором мальчик оскорбил Путина

Жительницу Тюменской области суд оштрафовал на 30 тыс. рублей по статье о неуважении к государству из-за видео в соцсети, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на материалы суда.
"В видеофайле подросток <...> в своем диалоге употребил непристойное выражение, оскорбляющее человеческое достоинство в адрес президента РФ. Данная видеозапись была опубликована 17.08.2019 года Фадеевой О. А.", – говорится в постановлении суда.
Районный суд признал жительницу села Бердюжье виновной в оскорблении и неуважении к обществу и государству. Женщине предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
Как рассказала сама Фадеева, во время визита к ней подруги, которая пришла с ребенком, было записано на камеру мобильного телефона видео. С ее слов, мальчик рассказывал про то, что считает себя гражданином СССР. Это видео она опубликовала в "Одноклассниках".
Примечательно, что женщина фактически сама навела на себя сотрудников полиции. Запись была опубликована 17 августа, после этого под видео появились комментарии, которые Фадеева расценила как угрозу. 23 августа она сама позвонила в дежурную часть и сообщила, что на подростка и его семью оказывается давление. Полиция заинтересовалась, но не жалобой, а размещенными в Сети кадрами.
Фадеева утверждает, что ничего оскорбительного ребенок не говорил. Также она сообщила, что не будет обжаловать решение суда и выплатит штраф.
Комментарии
То шаман напугает, то мальчик оскорбит. Что же за президент-то у нас такой, ранимый?
А росгвардейцы так те вообще такие нежные! Вон на митинге давеча одному из них актёр случайно плечо вывихнул...
Помнится, по матери его один грузин облажил, так - ничего, даже зауважал грузинов, в любезностях рассыпался.
Подросток то жив?+
17-51
Кому этот недоумок нужен то...
Власть только может оскорблять, унижать и уничтожать своих людей, а критиковать власть нельзя - оскорбление.