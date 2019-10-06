Власти Барнаула обсудили с профсоюзами, как будут расти зарплаты учителей в 2020 году

В Барнауле рассмотрели рост зарплат учителей / Фото: vk.com/id145656080
Проблему маленьких зарплат учителей обсудили в Барнауле, во время рассмотрения социальных параметров бюджета города на 2020 год. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала председатель алтайской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Лариса Зорина.
"На данный момент предусмотрено увеличение на 4,3% фонда оплаты труда, которое произошло 1 октября этого года. В 2020 году уже будет повышение минимального размера оплаты труда. Бюджет города дотационный, но, как заверил Минфин края, на дотации муниципалитетам на повышение МРОТ средства предусмотрят", – сообщила Зорина.
Однако, по ее словам, в следующем году не предусматриваются средства для поддержания уровня роста зарплат, который наблюдался в этом году. Как заверил замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка, решаться эта задача будет, но уже в ручном режиме.
"Профсоюзы такой подход, конечно, не устраивает. Это признак нестабильной ситуации, отсутствия гарантий и невозможности формирования системы оплаты и стимулирования труда. Нет гарантий индексации окладов, на чем мы настаиваем. Особенно остро стоит вопрос повышения окладов в детских школах искусств", – рассказала Зорина.
Она подчеркнула, что обычно такие показатели достигаются за счет роста нагрузки, но уже более невозможно продолжать такую практику, поскольку педагоги и так сейчас вынуждены работать на две и даже три ставки. Именно за счет этого статистика и показывает рост доходов.
"Принято решение внимательно изучить проблему. Вроде бы никакого достижения нет, но это шаг в сторону конструктивного диалога, потому что до этого мы получали только формальные ответы на наши требования. Мол, зарплата у преподавателей хорошая. Что, увеличат же на 4,3% и чего еще нужно?" – рассказала Зорина.
Сейчас одна из главных проблем, как она отметила, заключается в том, что структура зарплаты формально сохраняется на рекомендованном уровне – 70% окладная часть и 30% стимулирующая. Такая рекомендация принята Российской трехсторонней комиссией (РТК). Между тем, по ее словам, власти города не хотят признавать, что окладная часть получается именно за счет большой переработки.
Комментарии
Сколько бы освободилось умников по схемам расчетов зарплат всем кто получает из бюджета сделав пособие фиксированным.