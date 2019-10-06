Власти Барнаула обсудили с профсоюзами, как будут расти зарплаты учителей в 2020 году

В Барнауле рассмотрели рост зарплат учителей / Фото: vk.com/id145656080

Проблему маленьких зарплат учителей обсудили в Барнауле, во время рассмотрения социальных параметров бюджета города на 2020 год. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала председатель алтайской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Лариса Зорина.

"На данный момент предусмотрено увеличение на 4,3% фонда оплаты труда, которое произошло 1 октября этого года. В 2020 году уже будет повышение минимального размера оплаты труда. Бюджет города дотационный, но, как заверил Минфин края, на дотации муниципалитетам на повышение МРОТ средства предусмотрят", – сообщила Зорина.

Однако, по ее словам, в следующем году не предусматриваются средства для поддержания уровня роста зарплат, который наблюдался в этом году. Как заверил замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка, решаться эта задача будет, но уже в ручном режиме.

"Профсоюзы такой подход, конечно, не устраивает. Это признак нестабильной ситуации, отсутствия гарантий и невозможности формирования системы оплаты и стимулирования труда. Нет гарантий индексации окладов, на чем мы настаиваем. Особенно остро стоит вопрос повышения окладов в детских школах искусств", – рассказала Зорина.

Она подчеркнула, что обычно такие показатели достигаются за счет роста нагрузки, но уже более невозможно продолжать такую практику, поскольку педагоги и так сейчас вынуждены работать на две и даже три ставки. Именно за счет этого статистика и показывает рост доходов.

"Принято решение внимательно изучить проблему. Вроде бы никакого достижения нет, но это шаг в сторону конструктивного диалога, потому что до этого мы получали только формальные ответы на наши требования. Мол, зарплата у преподавателей хорошая. Что, увеличат же на 4,3% и чего еще нужно?" – рассказала Зорина.

Сейчас одна из главных проблем, как она отметила, заключается в том, что структура зарплаты формально сохраняется на рекомендованном уровне – 70% окладная часть и 30% стимулирующая. Такая рекомендация принята Российской трехсторонней комиссией (РТК). Между тем, по ее словам, власти города не хотят признавать, что окладная часть получается именно за счет большой переработки.