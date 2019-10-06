Автобус с туристами из Саратова перевернулся, 20 человек пострадали

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20 пассажиров туристического автобуса пострадали в ДТП в Нижегородской области, сообщает РИА "Новости".

Авария случилась утром 6 октября в Гатчинском районе в районе села Паново-Осаново. По предварительным данным, водитель не справился с управлением общественного транспорта на повороте, что привело к его опрокидыванию.

В автобусе находились 27 туристов из Саратова и два водителя. 20 из них потребовалась госпитализация. Остальных доставили в гостиницу села Большое Болдино, куда и направлялся автобус.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области уточнили, что ДТП не привело к затруднениям в движении транспорта.