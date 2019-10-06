Алтайский тренер прокомментировал увольнение за поездки на турниры

Тренер Амаду Аратин подтвердил журналистам, что его уволили с работы в спортивной секции самбо в школе села Талда Усть-Коксинского района Республики Алтай. Его комментарий по поводу возникшей ситуации опубликовало сообщество "Mash" в социальной сети "ВКонтакте".

"Приехал в деревню, чтобы поднимать и развивать спорт. Устроился в детско-юношескую спортивную школу, — рассказал Аратин. — Один мой ученик был удостоен специального приза от полковника МВД за лучшую технику. В первый год работы сразу пошли у нас результаты. Я сам не пойму, какая там причина может быть для увольнения".

Напомним, ранее местные жители обратились к властям с жалобой на то, что единственная спортивная секция в селе осталась без тренера после того, как руководство школы отказалось продлять с ним трудовой договор.

В качестве причины такого решения назвали неоднократные поездки на соревнования с детьми, используя личный транспорт. Администрация учебного заведения настаивает, что он игнорировал замечания об опасности такого способа доставки воспитанников на турниры.