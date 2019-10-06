Скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совфеда РФ Евгений Бушмин умер после продолжительной борьбы с болезнью, сообщил РИА "Новости" председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

"Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", – уточнил Тимченко.

В 2019 году Бушмину исполнился 61 год. С 2013 года он трудился в Совете Федерации. Был заместителем спикера по вопросам экономического блока, в том числе бюджета и финансовых рынков. До этого был замминистра финансов и депутатом Госдумы одного созыва.

Награжден множеством медалей, а также орденами Почета и Александра Невского. Последний ему вручили в 2018 году за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.