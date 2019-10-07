Россияне назвали главные отвлекающие факторы на работе

Россияне рассказали, что больше всего их отвлекают на работе коллеги и разговоры, сообщает EurAsia Daily со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Выяснилось, что 43% опрошенных не могут нормально работать из-за навязчивых коллег, еще 32% постоянно отвлекаются на разговоры друг с другом.

42% признались, что делают болтливым сотрудникам замечания, после чего в офисе становится тише, 38% предпочитают молчать и не обращать внимание на разговоры вокруг, а 20% рассказали, что к ним никто не прислушивается, когда они просят быть потише.

Также были отмечены разговоры по телефону (36%), личные проблемы (25%), частые планерки (19%), мессенджеры (19%), социальные сети (13%) и шум на улице (7%).

При этом 65% опрошенных твердо уверены, что отвлекающие факторы снижают продуктивность их труда.

Лишь 10% россиян утверждают, что они настолько могут сконцентрироваться на работе, что им ничего не может помешать.