Cильную тошноту при беременности ученые связали с риском родить ребенка с аутизмом

При сильной тошноте и рвоте во время беременности в первом триместре риск рождения ребенка с аутистическим расстройством значительно повышается, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на American Journal of Perinatology.

"Тошнота и рвота беременных в первом триместре повысила риск рождения ребенка с расстройством на 58%, во втором – на 36%. Корреляции между аутизмом и тошнотой в третьем триместре не обнаружено", – пришли к выводу специалисты медицинского консорциума Kaiser Permanente.

Такое заключение было сделано учеными в ходе наблюдений за состоянием здоровья почти 50 тыс. женщин. Выяснилось, что у детей, чьи матери страдали от сильной рвоты в первом или втором триместрах, аутизм чаще всего диагностировали в возрасте до 17 лет. При этом высокая склонность замечена у девочек.

По мнению ученых, происходит это из-за дефицита питательных веществ, в связи с тем, что прием пищи оказывается серьезной проблемой. Это негативно влияет на развитие плода.

Исследователи также выяснили, что сильная и длительная тошнота преследует одну из 100 беременных женщин, причем некоторых может тошнить до 50 раз в день.

Помимо потери веса также наблюдаются дегидратация, пониженное кровяное давление и кетоз (процесс расщепления накопленного организмом жира с целью получения энергии, который запускается для выживания в условиях недостатка пищи).