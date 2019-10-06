Парализованный француз смог ходить в экзоскелете, управляемом мыслями

Полностью парализованный ниже шеи 29-летний француз успешно испытал новый экзоскелет, которым можно управлять с помощью мыслей, сообщает France Press.

Молодой человек остался инвалидом несколько лет назад, когда получил тяжелый перелом позвоночника, упав с балкона во время вечеринки. С тех пор он не мог пошевелить даже пальцем.

Однако новая разработка ученых вновь подарила надежду жителю Лиона. Научиться ею руководить стоило огромных усилий.

Он на протяжении нескольких месяцев пытался двигать анимированными конечностями на экране монитора, посылая мысленные сигналы.

Имплантированное в череп устройство считывало импульсы и транслировало их, а исследователи обучали устройство распознавать желания.

Когда движения на экране стали полностью соответствовать намерениям человека, его облачили в экзоскелет. Чтобы предотвратить падение, устройство закрепили сверху.

В результате французу с передышками удалось пройти 120 метров. Также он продемонстрировал координированные движения руками с целью коснуться того или иного предмета.

О серийном выпуске экзоскелетов речи пока не идет. Испытанный образец эффективен пока только в лаборатории. Но изобретатели намерены продолжить совершенствование своей разработки, а ее испытатель верит, что когда-нибудь он сможет ходить и по своему дому.