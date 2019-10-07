Будет жарко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 7 октября

Солнечная и жаркая погода прогнозируется в Алтайском крае в понедельник, 7 октября, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +18°C до +23°C. Без осадков. Усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 13 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +19°C до +21°C. Солнечно. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.

Ранее синоптики дали долгосрочный прогноз погоды. По их расчетам, октябрь будет холоднее, чем обычно, а вот ноябрь – на уровне нормы.