Оптимальную температуру для сна назвал известный невролог

Для иммунитета полезен сон в прохладной комнате, сообщает портал "Медикфорум" со ссылкой на главу Шарлотсвильского центра неврологии и медицины сна Кристофера Винтера, который представил результаты соответствующих исследований.

Известный американский невролог отметил, что сон в прохладной комнате "способствует восстановлению сил и сокращает риск развития различных заболеваний". При этом необходимо выдерживать температурный режим в пределах 16-19 градусов по Цельсию.

Если спать при температуре выше или ниже указанной, то сон будет беспокойным и в итоге утром будет ощущение усталости.

"Наш организм подчиняется суточному ритму. К 17:00 температура тела всегда повышена, после – спадает. К 5:00 у нас может наблюдаться самая низкая температура тела. Некоторые виды бессонницы связаны с нарушением естественной терморегуляции организма", – пояснил невролог.

Он также отметил, что сон при указанной температуре продлевает молодость, поскольку лучше вырабатывается мелатонин – гормон с антиоксидантным действием, который замедляет процессы старения. Кроме того, под влиянием гормона возрастает уровень серотонина и, следовательно, улучшается настроение.

Также возрастает чувствительность организма к инсулину и понижается содержание глюкозы. Это обеспечивает профилактику диабета второго типа и улучшает сжигание жиров в теле.

Резюмируя результаты всех проведенных исследований, Винтер пришел к выводу, что спать необходимо в приемлемо холодной комнате.