Священник РПЦ призвал учить детей церковнославянскому языку вместо английского

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо английского, сообщает "Интерфакс".
"Надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому – мы от греков восприняли нашу веру... это же тоже очень важно", – сказал Смирнов в эфире телекомпании "Союз".
В частности, он выразил несогласие с теми родителями, которые учат детей английскому с самых пеленок.
Тем, кто советует Церкви перейти на современный язык, он предложил взять газетную бумагу, на ней написать "1000 рублей" и идти в магазин, добавив, что там все-таки захотят получить настоящую купюру.
"Церковнославянский – настоящий, а современный – ненастоящий. Вместо коробки для еды – "фудбокс" говорят в самолете <...> А церковнославянский язык – это вообще основа русского языка", – отметил священник.
Смирнов также высказался против перевода богослужений на русский язык.
Комментарии
По-моему, у нас церковь отделена от государства. Или уже не так? Как я понимаю В.И. Ленина в отношении к церкви.
Ну что бесы не проснулись еще?! Давай вылазий по одному на свет божий, а то чувствуется что выходные в очередной раз прошли за пивом и шашлычком, что даже на работу еле ножки притащили.
Своих он может учить хоть тарабарскому.
Мои выучат английский или китайский, что перспективнее, получат международную профессию, и сделают ручкой стране образца 1913-1915 годов
Ну это вообще был день Смирнова, он примерно тогда же высказался, что "русский народ - убийца".
7.10.2019 09:48
- гость -
Своих он может учить хоть тарабарскому.
Мои выучат английский или китайский....
Это еще вопрос, смогут ли?
Мде, очередной бред...
7.10.2019 09:48
- гость - Обслуга в других странах всегда нужна, вон в Москве вся обслуживающая отрасль таджики-узбеки. И ваши тоже при работе будут.
Я не ослышался: "осудил"???!!
7.10.2019 10:16
- гость -
Кто-то должен начинать. Внуки зато ассимилированные уже будут. Да и, возможно, лучше обслугой, чем рабом за миску каши.
Пусть сначала наведут порядки в своих рядах..А то что ни день,то скандал с батюшками и детьми..В чужом глазу соринка,а в своем...все меньше веры и доверия становится у людей к подобным личностям.
.10.2019 09:47
- гость -
ясу малака
СмирнOFF. - Выучили на свою голову )))
7.10.2019 10:16
- гость -
Прелесть какая... То есть, по-вашему, чем больше знаний - тем хуже? И правда, зачем знать английский. А то, что без него нельзя быть ни айтишником, ни ученым, например - да какие мелочи. Зато обслугой точно не будешь.
Ну не знаю я церковнославянского или греческого, но по русски его послать уже хочется!
Ну да, ну да, еще надо учить иконы лобызать, в пол лбом биться и нести все в церковь в виде подношений!
Вот из-за таких отдельных индивидуумов отношение в целом к церкви портится. Уже не первое его такое высказывание. Гнать поганой метлой в монастырь на покаяние.
7.10.2019 10:36
- гость -
Этому упырю важно, чтобы приход был больше, тогда и бабла принесут больше. А грамотный да ещё специалист с английским на раз найдет себе работу в другой стране а не будет ходить молиться о том, что всё хреново и деваться некуда. А что ты будешь делать в другой стране с церковнославянским, даже если специалист классный?
А как без знания английского валить из страны?
а почему церковнославянскому? а не ивриту например?
7.10.2019 11:06
- гость -
Дак в том и мысль, чтобы из страны не валили, а ходили и молились за чтобы тут лучше стало и терпели если чё в следующей жизни будет ништяк
Ватаненок за обслугу буровит))
Обслуга это здесь. Обслуга и кормовая база, вот за какого здесь доедут людей. И дай бог чтобы хоть дети жили но человечески.
А Таких как ты народом только перед выборами кличут, и то сейчас с приставкой глубинный.
интересно и много д последуют совету товарища Смирнова