В зоопарке Барнаула прошло торжественное "закидывание" лебедей в новый вольер

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео заселения лебедей и пеликанов в реконструированный этим летом вольер.
"Доброе утро, друзья. Мы хотим начать неделю с прекрасных новостей! Вчера в нашем зоопарке состоялось торжественное заселение пеликанов в обновленный вольер. Дом у наших красавцев стал в два раза выше, и теперь они могут по-настоящему летать", – написал директор зоопарка Сергей Писарев.
В новом вольере будет жить и известный лебедь Жора, который участвовал в программе "Видел видео?" на Первом канале. Редакторов передачи заинтересовал ролик, где лебедь "жалуется" Писареву на розовых пеликанов.
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