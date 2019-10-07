Лак для ногтей может спровоцировать рак и ряд других заболеваний

В лаке для ногтей содержатся токсичные вещества, которые могут нанести серьезный вред организму, сообщает РИА "Новости".
Некоторые средства содержат формальдегид, толуол и дибутилфталат.
"Дибутилфталат оказывает воздействие на эндокринную систему человека и на репродуктивную. Его запрещают в некоторых странах. Формальдегид также является высокотоксичным соединением. Предположительно, он вызывает онкологические заболевания", – отметила инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина.
Врач-токсиколог отметил, что последствия применения лака могут проявиться даже спустя долгое время. Косметика может спровоцировать цирроз печени и бронхит.
Врачи рекомендуют отказаться от использования дешевого лака и использовать средства, на упаковке которых есть надписи 3-FREE или 5-FREE. Они означают, что из лака исключены три или пять опасных элементов.
Комментарии