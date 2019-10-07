Расчлененное тело девушки выбросили из окна многоэтажки в Чите

В центре Читы было найдено расчлененное тело 19-летней девушки, сообщает СК по региону.
Части тела обнаружили жители многоквартирного дома на козырьке подъезда. Голову, оказавшуюся в стороне от тела, нашли дети, которые играли во дворе.
Погибшая работала в стриптиз-клубе и жила в одном доме с убийцей. Инцидент произошел в охраняемой 15-этажке с видеонаблюдением. Предполагается, что злоумышленник расчленил тело и ночью выбросил его с 12-го этажа.
Следователи установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1981 года рождения. Сотрудники осматривают место преступления и опрашивают свидетелей. Подробности инцидента уточняются.
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