Судья в Таиланде пытался убить себя из-за приговора невиновным

Старший судья уголовного суда провинции Ялла на юге Таиланда после зачтения приговора, с которым был не согласен, пытался покончить с собой прямо в зале суда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Thaiger.
Судью немедленно доставили в больницу, ему сделали операцию, и теперь его жизни ничто не угрожает.
Инцидент произошел в пятницу во время финального судебного заседания по делу, по которому обвиняемыми проходили пять человек.
Судье не понравилось, что руководство суда отменило подготовленное им постановление, оправдывавшее подсудимых, которых он считает невиновными, и заменило его новым приговором. Подсудимые признавались виновными и получали длительные сроки заключения.
Текст первоначального постановления был опубликован в пятницу вечером друзьями судьи в социальных сетях после инцидента в зале суда. Это вызвало массовый резонанс в стране. В субботу началась кампания под лозунгом "Вернуть новое постановление судьям, а справедливость – народу".
По словам самого судьи, доказательства, фигурировавшие в деле, подтверждали невиновность подсудимых, и новое постановление обрекает их на долгие годы тюрьмы.
Комментарии
От наших суде не добьешься, "костюмчик должен сидеть." Главное, чтобы... возможно именно за обвинение и получают деньги от государства. Зачем думать прокурорские вынесли, мы подтверждам.