Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске

Пятеро человек погибли на пожаре в подмосковном Волоколамске и еще трое пострадали, сообщает РИА "Новости".
Среди погибших двое трехлетних детей, один пятилетний и один годовалый ребенок, а также 30-летняя женщина.
Как сообщает ГУ МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в городском поселке Чисмена. В тушении принимали участие 12 человек и три единицы техники. Информация о возгорании поступила в 2:34 ночи.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
По данным ТАСС, мать троих детей, которым было пять лет, три года и один год, ушла по делам. Ее супруг погиб ранее и детей она воспитывала одна. Женщина оставила всех троих под присмотром их дедушки, но тот отправился к своим знакомым, оставив детей одних.
Также на пожаре погибла жившая в соседней квартире женщина и ее трехлетний ребенок.
Еще три человека пострадали при пожаре, им потребовалась помощь врачей.
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