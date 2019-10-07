Азиаты изнасиловали американскую студентку в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на прогуливающуюся американскую студентку в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
22-летняя гражданка США поступила в больницу 5 октября. Ее госпитализировали из парка на Казанской улице.
Ранним утром девушка прогуливалась по городу, где на нее напали двое мужчин. Они изнасиловали студентку и скрылись. Не смотря на оживленность улицы, злоумышленники смогли совершить нападение.
Потерпевшая описала злоумышленников как мужчин среднего роста азиатской внешности. Полиция ведет поиски.
Сообщается, что студентка приехала в Россию по обмену Высшей школы экономики. В Санкт-Петербурге она провела меньше месяца.
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