Ребенок заперся в камере хранения в ТЦ на Кубани

Сотрудницы магазины услышали плач ребенка из камеры хранения и попытались его освободить. Женщины подбирали ключ к ячейке, но им не удалось это сделать. Тогда они решили попросить одного из покупателей сломать дверь.
"Сейчас ручки от двери убери, мы дверь сломаем, тебя освободим", – говорит за кадром женщина.
По данному факту полиция начала проверку. Были изучены записи с камер наблюдения, установленных в ТЦ. Полицейские установили, что шестилетний мальчик самостоятельно забрался в камеру хранения и закрылся.
В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности.
Видео было опубликовано каналом РЕН ТВ.
Комментарии
вот-те нате, хрен в томате... залез же...