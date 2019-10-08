"Ростелеком" выступит официальным оператором Алтайского ИТ-форума

"Ростелеком" вошел в рабочую группу по подготовке XII регионального ИТ-Форума, который пройдет 10-12 октября 2019 года в Барнауле и Белокурихе. Национальный оператор поддерживает форум восьмой год. В этом году компания традиционно окажет техническую помощь в организации площадки мероприятия, а также презентует новые цифровые решения для бизнеса и органов власти.
На выставочном стенде "Ростелеком" разместит оборудование, которое применяется при установке услуги "Умный дом. Видеонаблюдение" и "Умный дом. Безопасность", покажет, как работает "Умный перекресток" – один из элементов автоматизированной системы "Управление дорожным движением". Посетителям демозоны компания предложит облачные решения на основе новых цифровых технологий, включая биометрию, кибербезопасность, интернет вещей и другие.
На двенадцатом ИТ-Форуме "Ростелеком" примет участие в конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, на которой представит программно-аппаратный комплекс "Умный город". В секции "IT-инфраструктура как фундамент развития предприятия" эксперт компании расскажет об услуге "Виртуальный ЦОД" (центр обработки данных). Впервые на форуме дочерняя компания оператора "Ростелеком-Солар" презентует DLP-систему – специализированное ПО, которое защищает организацию от утечки данных.
"Ростелеком" традиционно на главной площадке проведения форума, в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина, организует оптический канал передачи данных до 1 Гбит/с. Здесь же оператор развернет услугу Wi-Fi Hotspot: одну зону компания откроет организаторам для служебного пользования, другую – для гостей и участников мероприятия.
Алтайский региональный ИТ-Форум объединит около 1000 участников: производителей оборудования, потребителей, поставщиков ИТ-решений. Разработками в области информационных технологий поделятся 64 спикера. Организатором форума, который проходит в Алтайском крае с 2008 года, выступает Алтайская торгово-промышленная палата при поддержке правительства Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России.
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