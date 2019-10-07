Голая женщина подралась с полицейскими у здания краевой администрации в Барнауле

Утром 7 октября в Барнауле у памятника Ленину на площади Советов разгуливала голая женщина.
Полностью обнаженная она прыгала у дороги и пела песни. Очевидцы, проходящие мимо, снимали ее на телефон и выкладывали видео в соцсетях.
Неизвестно, что толкнуло женщину на этот поступок, но горожане предполагают, что она могла употребить наркотики.
Те, кто застал ее в центре, рассказывают, что она не только бегала по площади, но иногда ложилась отдохнуть у мемориала напротив здания краевой администрации.
Полицейские попытались задержать нарушительницу, но она отличилась гибкостью и скоростью реакции. Женщина ловко упала на землю и ногами стала отбиваться от полицейских.
Чем закончилась эта история, неизвестно.
Комментарии
Попытка изнасилования полицейскими на фото? -Теперь 4 года за вывихнутое плечо.
Любимая тема полицаев бабы и дети.
"Полицейские попытались задержать нарушительницу, но она отличилась гибкостью и скоростью реакции".
Это приговор полицаям - они то чем положительным отличиться могут?!
была же уже какая-то бесноватая по весне. Не та же, случайно?
Теперь введут санкции за то что у нас на площади полицейские женщин насилуют
А есть видео, друг интересуется?
На нары, за осквернение памятника Ленина!
Чем закончилась эта история, неизвестно. в смысле? срочно все выяснить и рассказать!
хоть симпатичная?
7.10.2019 12:51
- гость -
А есть видео, друг интересуется?
нажми зелененькое слово в тексте "соцсетях" .Там 3 или 4 новость сверху.
ЭЭ. НУ ТАК НА ЛЮБИТЕЛЯ.. НО АРТЕСТИЧНЕНЬКО...
Как она лихо убегала, обезумевшая лань.
значит "белым медведям" можно в трусах у администрации прыгать, а этой бабе нельзя?
Аленка,бывшая моя.Все такая же непоседливая...
Как же стыдно за это поколение
ну холодно уже так бегать
Голые бабы по небу летят, в баню попал реактивный снаряд
Бабе новые трусы, мусарам по медальке
ее имеет право задерживать только женщина)