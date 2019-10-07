Сроки завершения строительства барнаульского театра кукол снова перенесли

Срок завершения строительства здания театра кукол "Сказка" в Барнауле перенесли на конец 2019 года, сообщает ТАСС.
"Когда объект начинали строить в 2018 году, было несколько недель морозов за минус 30, тогда строители не работали. Кроме того, прошлым летом было ограничено движение транспорта на ул. Пушкина, где ведется стройка (там шли дорожные работы), не было возможности подвозить стройматериалы. В связи с этими задержками здание планируется сдать к концу года", – рассказали в Минстрое региона.
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова пояснила, что объект могут сдать в первой половине 2020 года. Она отметила, что при строительстве упор делается на качество, поскольку здание строится для детей. Безрукова добавила, что в ходе строительства потребовались дополнительные технические решения, которые нужно внести в документацию.
Общая стоимость объекта составляет 297,5 млн рублей. Средства выделяются из бюджета Алтайского края. Площадь нового театра составит 3,5 тысячи квадратных метров.
Комментарии
"Она отметила, что при строительстве упор делается на качество, поскольку здание строится для детей."
Я правильно понимаю - если здание не для детей, то на качество можно и подзабить?
7.10.2019 13:34
- гость - Да, вы правильно поняли. А что она еще может гнать? А тут, мы бы могли вам давно уже сделать, но мы хотим сделать что бы воооще круть было, как у Кирилла на даче.Как звучит? И мы такие, ааааа ну тогда мы еще подождем. Какой это гон, такие деньги осваивать и еще со срывом сроков, это не то что бестыже это просто омерзительно.
7.10.2019 13:44
- гость -
Ага. А оправдания восхитительны - несколько недель с морозом за минус 30! В Сибири! Поразительно. Нельзя было учесть ну вообще никак.
Не удивлюсь, если она в следующем интервью скажет, что её просто не так поняли.