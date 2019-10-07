"Гадание на кофейной гуще": министр рассказал, будут ли порывы в Барнауле и по краю

Запуск отопления в этом сезоне прошел слаженно и без особых происшествий. Если в прошлом году тепло пускали несколько недель, то в этом справились практически за три дня. Хотя такой "дружный" старт не исключает риски аварий, признал Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ края, 7 октября на пресс-конференции.
Чего ждать в Барнауле?
В столице края теплоэнергетики отремонтировали самые "тонкие", изношенные места на сетях, в том числе на магистральных трубах, которые рвались в морозы прошлой зимой. Объем ремонтов этим летом увеличили более чем в три раза, сообщил Гилев. Специалисты СГК в Барнауле переложили более 30 км труб.
"Теплосетевики мониторят ситуацию, у них есть понимание, что рвется в первую очередь, где наиболее изношенные участки", – сказал министр.
Как ситуация в крае?
В малой теплоэнергетике, то есть в районах края, заменили около 100 километров сетей. Здесь не проводились гидравлические испытания, в районах это невозможно, объяснил министр: в одном из муниципалитетов пробовали сделать, вместо двух атмосфер подали шесть – получили 20 порывов. "Так можно вообще без теплового комплекса остаться", – прокомментировал Иван Гилев.
"Ожидать технические нарушения мы обязаны. Мы должны быть к ним готовы. Говорить, будут они или нет – это гадать на кофейной гуще, – сказал Гилев. – Наша главная задача – сделать все возможное, чтобы вероятность таких порывов снизить. Но сейчас эта работа проведена. Наша главная задача – обеспечить быстрое и как можно менее заметное для потребителей их устранение".
В целом Гилев доволен, как произошел запуск отопления в крае. Тепло подали фактически за три дня в подавляющем числе городов и районов региона.
"Что касается технических нарушений, то даже не буду прогнозировать. Тепловой комплекс очень большой. Мы отремонтировали объекты, которые вызывали наибольшие вопросы. Но, конечно, весь мы его отремонтировать, заменить не можем. Это очень большой объем средств", – сказал министр.
У кого проблемы?
Гилев назвал муниципалитеты, ситуация в которых на особом контроле. Это Каменский, Змеиногорский, Третьяковский, Михайловский, Немецкий, Хабарский, Шипуновский районы, Славгород, Горняк.
Каменскому району по распоряжению губернатора выделено дополнительно 20 млн рублей на покупку угля. "Это наследие очень низких тарифов и больших убытков", – объяснил Гилев.
С остальными муниципалитетами Минстрой находится в постоянном контакте, сообщил министр.
Комментарии
Запустили за три дня без проблем.Сегодня 7 октября, а ДЭЗ-1 НЕ МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ НА КАЩЕЙКЕ!!! ХВАСТУНЫ!!!