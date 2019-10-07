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Тренер Шубенкова через СМИ вновь попросил сохранить манеж АлтГТУ

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сейчас "Газпром" и Минспорт договариваются о строительстве нового манежа в Барнауле
Фото: 'Алтайский спорт'

Фото: "Алтайский спорт"

Тренер барнаульского легкоатлета, призера и победителя чемпионатов мира Сергея Шубенкова, Сергей Клевцов, через СМИ обратился к руководству Алтайского государственного технического университета с просьбой сохранить беговые дорожки в манеже. По его словам, пока не решен вопрос со строительством нового спортивного объекта, существующий вообще нельзя реконструировать и переделывать для занятий игровыми видами спорта. Клевцов призвал руководство вуза положить в манеже новые дорожки для подготовки Полины Миллер и Сергея Шубенкова к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в июле в Токио.

"Плохие предчувствия по поводу "политеховского" манежа. Хотелось бы получить через СМИ четкие гарантии, что до тех пор, пока не появится для легкой атлетики края новый манеж, "политеховский" не будет реконструирован под игровые виды спорта. Я не понимаю. Мы этот вопрос решили или сделали вид, что решили. Или на самом деле решили, но на самом деле его не решили. И все примерно знают о том, что мы знаем, что я знаю, что мы знаем… Мы не должны этот вопрос оставить нерешенным до февраля, а потом его просто "слить" и разрушить виражи. Это очень больной вопрос. Было бы хорошо вообще положить в манеже новое покрытие. И до того момента, пока не будет построен новый манеж, в "политехе" его оставить в том виде, в каком он есть. Только лучше", – сказал Сергей Клевцов на пресс-конференции с алтайскими журналистами, которая прошла 7 октября в Барнауле.

Сейчас "Газпром" и Минспорта России ведут переговоры о строительстве большого манежа в Барнауле по просьбе легкоатлета Сергея Шубенкова и главы региона Виктора Томенко.

В октябре на спортивном форуме в Казани намечены переговоры министра спорта региона Алексея Перфильева с федеральными чиновниками, которые курируют данную тему. Строительство манежа позволило бы сотням детей в городе и регионе заниматься легкой атлетикой в любое время года.

Ранее руководство университета приняло решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что это может поставить крест на развитии легкой атлетики в Алтайском крае. Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, оказался единственной площадкой в регионе, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов Алтайского края, выступавших на федеральных и международных соревнованиях.

Ремонт в спортивном манеже АлтГТУ сделают, но при этом он не затронет беговые дорожки. Покрасят внутренние стены, приведут в порядок душевые, туалеты и класс ЛФК, положат новый линолеум. Также на выделенные средства вуз отремонтирует фасад манежа и игровой зал в одном из своих корпусов. Работу завершат к 31 января 2020 года.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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