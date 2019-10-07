Дети из барнаульского поселка вынуждены ходить в школу через темный лес с собаками

Жители барнаульского поселка Борзовая Заимка боятся за детей, которые вынуждены ходить три километра до школы, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Сообщается, что жителям поселка приходится каждый день возить и забирать школьников самостоятельно. "Школа № 96 находится на улице Радужной. В нее ходят дети со всей Борзовки. Часть из них проживает на улицах, расстояние до школы от которых порядка трех километров. Путь не близкий, особенно для ребенка. Дети учатся в две смены, вторая закачивается в 4-5 часов. Основную часть учебного года в это время уже темно", – жалуются родители учеников.
Короткий путь до школы лежит через лес. Но там бегают бездомные собаки и нет людей.
Раньше детей возил автобус, который забирал школьников утром, в обед и вечером – согласно учебным сменам. Но ездил только по новой части поселка. Тогда жители попросили пустить автобус и в старую его часть. "Но пришел ответ, что транспорт пустить невозможно, так как не позволяет ширина лесной дороги. Якобы на ней не могут разъехаться две машины", – рассказали местные жители.
В январе 2018 года этот автобус сломался. Выделили другой, но и он оказался неисправным. "На ремонт транспорта, насколько мне известно, никто денег не выделял. Но даже если его вновь запустят, то нашим детям все равно придется ходить пешком, а зимой – идти со школы по холоду и темноте", – сообщила жительница поселка.
Родители учеников надеются, что власти обратят внимание на проблему ради здоровья и безопасности детей.
Комментарии
Скоро нужно будет под каждую задницу по мерседесу. Зажираемся, товарищи?
средства найдутся только если случится беда
Заберутся в лес, а потом обеспечь их всем необходимым.
"...вынуждены каждый день возить и забирать школьников самостоятельно."
Дык это ж ваши дети блин!..
Многие возят своих детей и не вопят "выделите мне автобус!"
3 км прям ужасно далеко? зажрались они просто... короткая дорога через лет - так пусть ходят не по короткой и опасной, а дальней и спокойной!
Короткий путь до школы лежит через лес. Но там бегают бездомные собаки
Можно ласку попросить забрать собак, и пусть себе ходят, здоровее будут.
Многие возят своих детей и не вопят "выделите мне автобус!"
СибдолинОФЦЫ вопят
Дети из барнаульского поселка вынуждены ходить в школу через темный лес с собаками
Неужели не найдётся сердобольного догхантера? Неужели никому не нужны теплые унты и шуба?
Машины почти у каждого. Три километра не такое и расстояние. Можно группировать и возить по очереди. Вожу жену на работу и с работы каждый день по 12 км и ничего.
"...вынуждены ходить в школу через темный лес с собаками", интересный заголовок, немного непонятно, дети ходят через лес с собаками или они ходят через лес в котором живут собаки?
Сколько бывал в наших лесах. Видел белок, дятлов, барсуков, даже зайцев и лося один раз. Собак ни разу.
ТРИ КИЛОМЕТРА???? это вообще не расстояние. 20 минут быстрым шагом
Сколько бывал в наших лесах. Видел белок, дятлов, барсуков, даже зайцев и лося один раз. Собак ни разу.
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просто это волки
Нет здесь волков, не водятся.