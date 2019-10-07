Барнаул стал третьим по росту зарплат в России. Лучше только в Москве и Воронеже

Эксперты "Авито Работа" проанализировали рынок труда Барнаула по итогам III квартала 2019 года и выяснили, что среднемесячная зарплата в городе составила 31,2 тыс. рублей, продемонстрировав годовой рост на 10%.
Самой высокооплачиваемой сферой оказалось строительство – среднемесячный оклад составил 39 тыс. рублей. На втором месте – транспорт и логистика (34,3 тыс. рублей). Замыкает тройку лидеров производство, сырье, сельское хозяйство со средней зарплатой 30,4 тыс. рублей в месяц.
Среди 23 крупнейших российских городов Москва и Санкт-Петербург лидируют по уровню зарплат. Жители столицы в среднем получают 58,7 тыс. рублей, а петербуржцы – 48,5 тыс. Москва лидирует и по уровню годовой динамики – зарплаты выросли на 15%.
Барнаул занял третье место по динамике – рост 10% за год. Средняя зарплата в городе – 31,2 тыс. рублей.
Аналитики также выяснили, какие группы профессий интересовали соискателей и работодателей в III квартале 2019 года. В Барнауле работодатели чаще всего искали работников в сфере производства, строительства, продаж, транспорта и логистики, автомобильного бизнеса. На них суммарно пришлось около 76% всех актуальных вакансий в городе.
Среди соискателей наибольший интерес вызвали вакансии из сферы "производство, сырье, с/х", "строительство", "без опыта, студенты", "продажи", "транспорт и логистика". На вакансии в этих пяти группах пришлось 77,3% всех запросов.
Комментарии
Есть лож, есть наглая лож а есть статистика. Брехня
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (Шекспир, ТРАГЕДИЯ!!! "Гамлет"
Ложечка кала была брошена на вентилятор. Ну, понеслось...
достали уже со средней зарплатой.
Давате лучше список сколько человек какую зарплату получает наруки после всех налогов, именно на руки и с шагом в 100 рублей, вот тогда мы всё увидим, а то один полляма получает остальные по пятнахе а в среднем 39000
Барнаул занял третье место по динамике – рост 10% за год
тепереча ясно почему местные думцы коэффициетн для исчисления налога на имущество 0,3 приняли вместо 0,1 рекомендованного НК РФ )))