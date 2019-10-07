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Подросток и двое взрослых погибли при пожаре на Алтае. СК возбудил дело

, ИА "Амител"
Накануне трагедии все трое в течение дня пили алкоголь
После тушения пожара были обнаружены тела трех человек / Фото: Yakutiamedia.ru

После тушения пожара были обнаружены тела трех человек / Фото: Yakutiamedia.ru

По факту гибели трех человек при пожаре в Рубцовском районе, в том числе несовершеннолетней девушки, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Ночью 4 октября в одном из сел произошло возгорание частного дома. После тушения пожара были обнаружены тела трех человек: 47-летнего хозяина, его 27-летнего племянника и 16-летней девушки", – рассказали в ведомстве.

По версии следствия, накануне трагедии к хозяину дома из Рубцовска приехал племянник со своей несовершеннолетней подругой. Погибшие в течение дня распивали алкоголь. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

7.10.2019 17:09
- гость -

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