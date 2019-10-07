Подросток и двое взрослых погибли при пожаре на Алтае. СК возбудил дело

По факту гибели трех человек при пожаре в Рубцовском районе, в том числе несовершеннолетней девушки, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"Ночью 4 октября в одном из сел произошло возгорание частного дома. После тушения пожара были обнаружены тела трех человек: 47-летнего хозяина, его 27-летнего племянника и 16-летней девушки", – рассказали в ведомстве.
По версии следствия, накануне трагедии к хозяину дома из Рубцовска приехал племянник со своей несовершеннолетней подругой. Погибшие в течение дня распивали алкоголь. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.
Комментарии
Вы ругаетесь о роддоме. Рожать скоро некому будет. Запились