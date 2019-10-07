Точную копию автомобиля Бэтмена продают в России за 55 млн

Объявление появилось на одном из популярных сайтов по продаже автомобилей.
Точную копию автомобиля из фильма "Бетмен против Супермена", вышедшего в прокат в 2016 году, предлагают приобрести за 55 млн рублей.
Габариты у транспортного средства впечатляющие: его длина составляет 6 метров, а ширина 4 метра. В Россию его привезли из США. Российские механики доработали ему кузов, заменили стекла на бронированные и установили съемный руль.
Отмечается, что в мире всего четыре таких автомобиля: два в ОАЭ и по одному в России и США.
Машина оснащена 501-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и пневмоподвеской. На передней части транспорта расположилась пушка, которая имитирует звуки выстрелов.
Комментарии
а ширина 4 метра
ну и по дорогам общего пользования на ней ездить нельзя!
А ГАИ такую машину на учет поставить разве сможет???