Челябинские панки отремонтировали детскую горку, которую не починила администрация

Фото: "Типичный Челябинск"
Группа панков починила единственную горку во дворе, которую не стала ремонтировать администрация.
Жители одного из дворов Челябинска обращались в администрацию с просьбой починить единственную во дворе детскую горку. По словам горожан, их сообщение проигнорировали, а в группе администрации заблокировали возможность писать сообщения.
Пост от отчаянных жителей в социальных сетях увидели представители местного панк-сообщества. Они на свои средства купили все материалы, провели замеры и приступили к ремонту.
"Вчера увидели с друзьями пост о сломанной горке и путем переговоров нашей панк-тусовки решили единогласно, что надо чинить. Пришли на место, произвели замеры и нашли нужные доски, скинулись на гвозди, взяли инструмент и снова пришли к горке, сделали, что было в наших силах и финансах, несмотря на незаконность наших действий. Этот пост будет еще одним доказательством того, насколько сильно государство заботится о народе", – рассказали парни в сообществе "Типичный Челябинск".
В комментариях горожане поблагодарили ребят за проделанную работу, а тем, кто попытался осудить парней за их внешний вид, объяснили, что главное в человеке – это его поступки.
Комментарии
ща им самоуправство как прифигачат