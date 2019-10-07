Врачи рассказали об опасных последствиях наращивания ресниц

Мастера индустрии красоты рассказали об опасных последствиях наращивания ресниц и призвали женщин не злоупотреблять этой процедурой, сообщают "Известия".
По словам специалистов, из-за того что к реснице приклеиваются несколько волосков, ее фолликул может травмироваться. Самым безобидным последствием в этом случае будет выпадение и прекращение роста ресниц, рассказала врач-косметолог Оксана Чащина.
Кроме того, многие средства, используемые во время процедуры, не прошли сертификацию в России. Они могут вызывать ожоги на крае века и роговице, а также спровоцировать конъюнктивит. Если вовремя не обратиться к врачу, у человека может ухудшиться зрение.
Также опасность заключается в несоблюдении правил гигиены.
"Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа – все это способно привести к развитию демодекоза – поражению кожи, вызываемому клещом-паразитом", – говорит доктор медицинских наук Наталия Махнева.
Частые процедуры могут привести к блефариту – хроническому воспалению век из-за распространения бактерий на ресницах.
Комментарии