Бывший следователь на Алтае получила условный срок за попытку посадить женщину

В Республике Алтай вынесен приговор бывшему следователю полиции Ольге Яльчиной, которая подделала доказательства, чтобы ускорить производство по уголовному делу, сообщает региональный СК.
"В июле 2017 года в производстве старшего следователя находилось уголовное дело о краже. Она решила ускорить производство предварительного следствия по делу", — рассказали в ведомстве.
Следователь самостоятельно изготовила протоколы допросов, зная о том, что потерпевший и трое свидетелей не располагают необходимой информацией.
В документы она внесла показания, которые якобы она взяла. При этом выдуманная ей история не соответствовала действительности.
В протоколах указывалось, что потерпевший и свидетели видели на месте преступления женщину, внешность которой совпадает с внешностью обвиняемой.
После в протоколы были внесены поддельные подписи, а документы были приобщены к материалам уголовного дела.
В июле 2018 года следователь была уволена из органов внутренних дел. Судом ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
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