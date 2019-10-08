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Алтайский министр объяснил, почему работа "в ноль" – заветная мечта теплоэнергетиков

, ИА "Амител", Елена Маслова
Поставщики электроэнергии совершили прорыв и дали свет малым котельным края, хотя те задолжали им 800 млн рублей
Ремонт сетей / Фото: amic.ru

Ремонт сетей / Фото: amic.ru

Предприятия малой теплоэнергетики Алтайского края задолжали поставщикам электроэнергии 800 млн рублей. Задача, которую ставят власти края сегодня, – хотя бы неувеличение этой суммы. Проблема "завязана" в целом на экономическое состояние сферы ЖКХ в муниципалитетах, которая сейчас несет убытки в 300 млн рублей.

О ситуации с долгами малого теплового комплекса перед поставщиками электроэнергии и в целом об экономической ситуации в сфере ЖКХ в муниципалитетах 7 октября рассказал министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

Убытки как достижение

В 2014 году суммарный убыток отрасли составлял почти 1 млрд рублей. "На эту сумму каждый год генерировались долги и проблемы. А если еще дебиторку посчитать, миллионов 200, то еще больше. В этом году планируем достичь цифры в 300 млн убытков", – похвастался министр.

По его словам, на этот показатель уже удавалось выйти в 2017 году, но тогда к концу года из-за внутреннего дефицита подскочили цены на уголь, и отрасль "опять откатилась по экономическому состоянию".

А финансовое состояние теплоснабжающих предприятий напрямую оказывает влияние на формирование долгов перед электроэнергетиками. Министр рассказал, какую помощь оказывает край местным администрациям и на какие ухищрения идет для этого.

"Мы помогаем местным бюджетам, в этом году 640 млн рублей направили. Где-то помогаем резервным углем, что позволяет перенаправить долги от энергетиков. Около 650 млн рублей сегодня должны муниципалитеты краю за резервный уголь, – объяснил Гилев. – Эта задолженность взыскивается, но мы ее и реструктурируем, чтобы не создавать дополнительные финансовые трудности для районов".

Дали свет до морозов

Однако в этом году, подчеркнул министр, "произошло знаменательное событие".

"Мы изменили тренд в части взаимоотношений организаций коммунальной сферы с энергетиками. Последние 10 лет ситуация была примерно следующая. По окончании отопительного сезона энергетики отключали котельные, а подключали их после начала отопительного периода: по предписаниям прокуратуры, через суд, где-то удавалось договориться. Но уже тогда, когда среднесуточные температуры были менее 8 градусов", – описал ситуацию Иван Гилев.

В этом году удалось все изменить, сказал он. Котельные начали подключать с 15 августа – руководители "Алтайкрайэнерго" и "Алтайэнергосбыта" пошли навстречу. Что мешало это делать раньше, Гилев не пояснил.

Но он привел данные: если в 2018 году на 15 сентября к электроэнергии не были подключены 315 котельных, то сейчас 154. Информация на 1 октября еще более показательна: 161 неподключенная котельная в 2018 году против 12 в 2019-м. 3 октября вечером электроэнергия была на всех котельных края.

Иван Гилев надеется, что со временем малому тепловому комплексу региона удастся выйти на безубыточный уровень.

"Большего там не будет, поскольку это регулируемая деятельность, прибыли там, наверно, не будет никогда. Но в целом достичь нулевой рентабельности – такую задачу нужно для себя ставить", – сказал министр.

Впрочем, сроки, когда эту цель можно будет достичь, он не назвал, объяснив, что это зависит не только от Минстроя – слишком много участников этой отрасли.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

8.10.2019 08:11
- гость -

он наивный или притворяется?

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