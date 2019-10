Кот провел ночь с пятью кошками и попал под капельницу от истощения

В Китае коту по кличке Ксяопи понадобилась капельница с глюкозой после того, как он провел ночь в отеле для домашних животных и спарился с пятью кошками, сообщает "Сноб" со ссылкой на NZ Herald.

Male cat needs glucose drip after mating with five females in one night in pet hotel https://t.co/n7P6SFNzm4