Кот провел ночь с пятью кошками и попал под капельницу от истощения

В Китае коту по кличке Ксяопи понадобилась капельница с глюкозой после того, как он провел ночь в отеле для домашних животных и спарился с пятью кошками, сообщает "Сноб" со ссылкой на NZ Herald.
Male cat needs glucose drip after mating with five females in one night in pet hotel https://t.co/n7P6SFNzm4— Weird News (@weirdnews) 6 октября 2019 г.
Хозяин кота оставил питомца в гостинице и предупредил персонал, что животное не кастрировано. Однако ночью сотрудник отеля выпустил всех кошек из клеток гулять и ушел домой.
Судя по камерам наблюдения, примерно с 23:00 до 5:00 Ксяопи успел спариться с пятью кошками. "И это только те, что попали на запись", — рассказал хозяин кота.
Сотрудники отеля обвинили его в инциденте. "У них хватило наглости обидеться на меня. Мой кот истощен и сидит на капельнице с глюкозой, и это моя вина?" — возмутился мужчина.
После того, как история получила освещение в СМИ, в отеле у мужчины попросили прощения и предложили оплатить капельницу коту.
Комментарии
Даже если бы умер, умер бы счастливым. По настоящему мужская смерть