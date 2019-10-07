Роспотребнадзор рассказал, почему опасно покупать продукты у уличных торговцев

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам не покупать продукты питания на несанкционированных точках торговли и требовать сертификаты на продукцию, сообщают "РИА Новости".
Продукт, произведенный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам. К ним относятся нарушения рецептуры приготовление и отсутствие дезинфекции.
Также при приготовлении продукта в домашних условиях, в него могут попасть посторонние предметы или он может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма.
Опасность может представлять и некачественная упаковка из-за которой в продукт могут попасть различные бактерии.
В ведомстве напоминают, что при приобретении любого продукта, покупатель вправе запросить у продавца все необходимые документы.
Комментарии
Пару лет назад знакомый фермер говорил: "в Марии-РА лук продается огромный, якобы узбекский, его не вздумай брать, на самом деле выращивается китайцами под Рубцовском, нахимичено по самое нехочу"