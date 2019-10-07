13-летний подросток в Бийске угнал "Жигули", покатался и бросил машину в лесу

В дежурную часть зареченской полиции обратился 51-летний мужчина, которой сообщил об угоне своего автомобиля.
Бийчанин пояснил, что он припарковал автомобиль у дома, после того как вернулся с рыбалки. В машине у него остались болотные сапоги, спиннинг, лодка и прочие принадлежности для ловли рыбы. На следующий день он заметил пропажу своего автомобиля и сообщил об этом в полицию.
Полицейские обнаружили автомобиль брошенным в лесном массиве. С помощью отпечатков пальцев они смогли установить личность угонщика. Им оказался 13-летний подросток.
Ребенок пояснил, что он гулял с друзьями и захотел прокатиться, а когда бензин в машине закончился, подростки бросили ее в лесу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угон", сообщили в местном МВД.
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