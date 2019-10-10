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Поколение "Здесь и сейчас": Как миллениалы влияют на экономику

, ИА "Амител"
Восемь трендов от поколения Y, на которые сегодня ориентируется рынок недвижимости

Каждое новое поколение считает своим долгом подчеркнуть отличие от предыдущего. Но больше всех в этом преуспели миллениалы – так принято называть тех, кто родился в промежутке с 1981 по 2000 год. 

Миллениалы вечно делают что-то такое, что повергает остальные возрастные категории в изумление. Они то изобретут галоши и шумно этому радуются. То придумают экосумку – ту самую, с которой ходили за молоком или хлебом лет 60 назад и которая висела, набитая луком, на видном месте в каждой кухне середины ХХ века. А то и вовсе предпочтут покупать каждый день кофе на вынос, просто чтобы иметь возможность сказать бариста "Мне как обычно" и сфотографировать для "Инстаграма" свое имя на стакане. За всем этим стоят деньги. И немалые. Миллениалы постепенно становятся основной движущей силой экономики – от их выбора зависит успех отраслей и компаний. Своим рублем они "голосуют" совсем иначе, чем другие возрастные категории. Что же выбирает поколение Y и почему? 

В аналитике агентства Goldman Sachs Global Investment Research подробно рассказывается, как и на что миллениалы тратят деньги. Это поколение росло в эпоху стремительно меняющегося мира. Перед их глазами рушились устои – социальные, технологические, экономические. Они застали развал СССР и перестройку, переход к рыночной экономике, стремительное развитие интернета, глобализацию и мировой финансовый кризис (некоторые даже несколько). Все это, конечно, повлияло на поколенческие привычки, пусть даже на бытовом уровне мы не осознаем связь. 

  1. Опыт, а не вещи

Миллениалы предпочитают впечатления обладанию дорогими вещами. Продавцы бриллиантов и дорогих машин уже в полной мере ощутили этот тренд. Если и нужно купить какую-то вещь, то она должна гарантировать комфорт, удовлетворение и результат здесь и сейчас. 

  1. Не запостил – не было

Для молодых людей важно быть заметными. В этом им помогают соцмедиа, где принято демонстрировать свои путешествия, события и интересный образ жизни. Социальный капитал ценится не меньше финансового.

  1. Делиться, а не беречь

Что действительно изобрели миллениалы, так это экономику совместного потребления. Если есть возможность что-то арендовать вместо покупки, это будет арендовано. Если можно подписаться на сервис или услугу вместо самостоятельного освоения, то так тому и быть. Особенно это заметно в транспортной сфере с модными каршерингами, но тренд развивается и в других отраслях. Можно купить подписку на ежемесячную коробку носков или записаться в клуб, в котором годовой абонемент гарантирует доступ к широкому выбору домашней техники вроде дрели или газонокосилки без необходимости их покупать. 

  1. Обещать – не значит жениться 

Средний возраст вступления в брак среди миллениалов поднялся до 30 лет. В 1970-м году аналогичный показатель был на уровне 23 лет. Это не означает, что молодежь выбирает жизнь "одиноко одиноких одиночек", – они просто откладывают это событие. 70% опрошенных аналитиками не исключают свадьбу и детей из своего будущего насовсем.

  1. Бегом от инфаркта

Здоровье – это образ жизни. Представители этой возрастной категории больше тренируются, едят умнее и курят меньше, чем предыдущие поколения. Они используют приложения для трекинга тренировок и специально гуглят самые здоровые продукты. Это единственная сфера, где они действительно готовы тратить деньги на привлекательные бренды.

  1. Магазин на диване

Склонность миллениалов к технологиям меняет торговый ландшафт. У молодежи на руках критичный подход, разносторонняя информация о продукции, обзоры и сравнение цен. Они не стесняются гуглить, обсуждать на форумах и в итоге выбирать бренды, которые могут предложить максимальное удобство при минимальных затратах. Они используют купоны, распродажи, промокоды. Акции в среднем снижают стоимость покупок на 3%. Ключевой инструмент экономии – кешбэк, которым практически не пользуется старшее поколение. 

  1. Сделай сам

Делать что-то своими руками – это тренд. Для представителя поколения Y собрать самостоятельно шкаф, приготовить экзотическое блюдо или изготовить рукодельные украшения для вечеринки – крутой опыт. Это помогает экономить и получать впечатления. А параллельно, может быть, еще и прямой эфир в "Инстаграме" "запилить".

  1. Мой дом – мои правила

Средний возраст покупателя жилья за последние десятилетия сместился с 25 до 45 лет. Поначалу эта возрастная группа предпочитала быть арендаторами, считая собственное жилье недоступным, но ситуация начала меняться. На рынке жилья возможен бурный рост продаж, но не абы какого. 

"Миллениалы хорошо разбираются в интернете и глубоко анализируют рынок прежде чем приобрести квартиру, – считает Марина Ракина, председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты. – Для представителей поколения Y на первое место выходит комфорт, качество жилья, эргономика квартиры и района. Квадратные метры тоже играют роль, но молодежь заботится еще и о том, насколько полезно, экологично, удобно это пространство. Если уж они будут покупать жилье, то это должна быть современная квартира с многофункциональной полезной площадью, а еще с энергосберегающими технологиями, хорошей транспортной доступностью, приятным соседством и возможностями для спорта и отдыха". 

Материал подготовлен при поддержке "Хорошоево". Приходите к нам посмотреть на квартал, где мечтают жить все миллениалы. 10-15 минут от центра – и вы на месте. Все подробности на сайте https://хорошоево.рф/.

Стремление иметь жилье в собственности, а не в аренде, характерно не только для россиян. В Испании доля собственников достигает 77%, в Италии – 72%, в Нидерландах – 69%. В России этот показатель равен 87% и в последние десять лет показатель возрастал. Между тем в других странах действительно многие предпочитают арендовать жилье: в Германии доля собственников – 52%, а в Швейцарии – 43%.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.10.2019 09:04
- гость -

интересно, какой буквой назовут поколение наших детей.

10.10.2019 09:05
- гость -

ну вот, декабрь 80го и за бортом поколения Y

10.10.2019 09:05
- гость -

Похоже на правду по признакам. Вот я выхаживаю только 5000 шагов день и то на работе, а надо 10 000. Где еще взять 5000 если рядом только частный сектор и много агрессивных псов?

10.10.2019 09:10
- гость -

Сейчас еще набирает обороты тренд экологичного и экономичного потребления, когда товары и одежда делаются из переработанного сырья, за продуктами ходят с одной сумкой, между товаром в бумажной упакове и пластиком, выберут бумагу. Но думаю , современная экономика не даст особо этому тренду развернуться.

10.10.2019 09:23
- гость -

10.10.2019 09:05
- гость -

Обеденный перерыв и после работы ходить. Маршрут проработать

10.10.2019 09:39
- гость -

Дочитал до п.8 и все стало на свои места. Дать бы вам чем-то тяжелым по голове за вашу рекламу...

10.10.2019 09:55
мари

09:39 гость - И не один раз, а потом поселить в двух скворечниках в хорошеево на Змейногороском тракте, рядом со сливными зловонными дырками.

10.10.2019 09:59
технарь

поколение без флага, без родины. идеальная ячейка потребления, приученная менять телефон раз в год, машину брать на прокат, деньги тратить на "путешествия" от которых максимум что остается-сэлфи на фоне известной самому последнему деграданту достопримечательности.

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