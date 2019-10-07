Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

7 октября были названы имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины, сообщает РИА "Новости".
Ими стали Уильям Кэлин, сэр Питер Рэтклифф и Грегг Семенца. Открытие ученых касается реакции биологических клеток на кислород.
До одного из лауреатов удалось дозвониться только с третьего раза.
"Я дозвонился до всех трех лауреатов. Последним, кому я звонил, был Уильям Келин. Это было непросто: у меня не было его номера телефона. Сначала я дозвонился до его сестры, которую я разбудил, она дала мне два номера, один из них был неправильным. Когда я, наконец, дозвонился до него, он был безумно счастлив, почти потерял дар речи", – рассказал секретарь Нобелевского комитета в ходе пресс-конференции в Стокгольме.
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