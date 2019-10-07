Первый штраф за курение на балконе выписали в России

Жителю Ставропольского края выписали первый в России штраф за курение на балконе, сообщают "РИА Новости".
Штраф выписали жителю города Изобильный. Мужчина оставил непотушенный окурок на балконе, что стало причиной пожара.
В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
В отношении нарушителя составили протокол по статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". Гражданину назначили штраф в размере трех тысяч рублей. Это первый в России штраф за курение на балконе.
Напомним, что с 1 октября в силу вступили изменения в законодательстве, которые запрещают разведение открытого огня на балконах и лоджиях.
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