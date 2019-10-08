Продукты, которых нужно избегать беременным женщинам, назвали ученые

Во время беременности следует придерживаться определенного питания, чтобы родить крепкого и здорового ребенка. Есть продукты, которые могут привести к вредным эффектам, пишет "Медикфорум".
На первом месте находится мягкий сыр. Особенно это касается заплесневелого продукта. Никаких других сыров тоже не должно быть в рационе беременной женщины. Все дело в том, что они способны вызвать бактериальные инфекции, например, листериоз, сальмонелла или токсический шок.
Далее идут яйца. И если отварные беременным женщинам есть разрешено, то сырых лучше избегать все девять месяцев. Это связано с инфицированием — есть высокий риск столкнуться с сальмонеллой.
Паштеты, по словам диетологов, есть беременным женщинам не рекомендуется. Подобная рекомендация объясняется тем, что в паштете много витамина А. Это может быть токсичным для будущего ребенка. Ведь бета-каротин влияет на рост и развитие плода.
Алкоголь совершенно очевидно запрещен для беременных. Это абсолютно вредный продукт для беременных женщин и их будущих детей.
Некоторые виды рыбы могут навредить женщине и ребенку. В этом продукте может содержаться много ртути, которая разрушает нервную систему плода. Особенно это касается акулы, рыбы-меч, марлин — то есть довольно экзотических видов. А вот традиционные сорта рыбы для беременных могут быть полезными.
От кофеина тоже лучше отказаться во время беременности. Ученые уверены, что 200 миллиграммов в день — вполне допустимая доза кофе, но не больше. Иначе можно навредить организму.
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