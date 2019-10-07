Ученик спецшколы изнасиловал шестилетнюю девочку в Ленинградской области

Четырнадцатилетнего подростка задержали в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании шестилетней девочки, сообщает РИА "Новости".
"Шестого октября 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница города Тихвин с сообщением о сексуальном насилии в отношении ее шестилетней внучки. Было установлено и задержано лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался 14-летний подросток из Санкт-Петербурга, ранее проживавший в городе Тихвине", – говорится в сообщении СК.
Следователи предполагают, что преступник познакомился с ребенком на улице. Пообещав угостить девочку конфетами, он заманил ее в помещение под лестницей и изнасиловал.
Отмечается, что подросток является учеником спецшколы в Санкт-Петербурге. Ранее он уже совершал преступления, за что был поставлен на учет в отделе по делам несовершеннолетних.
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