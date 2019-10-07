Новым героем шоу "Холостяк" станет немедийная личность

Новым участником шоу "Холостяк" на ТНТ станет стоматолог Антон Криворотов, сообщает lenta.ru.
Криворотов получал образование в России и США. После окончания обучения он начал вести частную практику в Москве. Многие его клиенты — звезды отечественного шоу-бизнеса.
Холостяк рассказал, что готов к семье и детям. Главное в отношениях, по словам мужчины — любовь. Он добавил, что с большим вниманием относится к выбору любимой женщины.
Ранее сообщалось, что новым участником проекта может стать репер Гуф. Пресс-служба ТНТ сообщила, что продюсеры рассматривали его в качестве кандидата, но решили позвать "эталон образа настоящего успешного мужчины".
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