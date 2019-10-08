8 октября Алтайский край ждет по-летнему теплая погода

Жители Алтайского края могут насладиться солнечной и теплой погодой во вторник, 8 октября, но уже через несколько дней придется вновь одеваться теплее, следует из прогноза регионального ЦГМС.
Днем воздух прогреется от +18°C до +23°C, ночью будет значительно холоднее – от +1°C до +6°C (местами до -4°C). Ветер северо-восточный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с. Утром местами туман.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра дойдет до отметки от +18°C до +20°C, в темное – опустится: от +1°C до +3°C. Без осадков.
В последующие дни наступит похолодание. Так, в среду максимальная дневная температура в регионе – до +20°C, а в четверг – до +19°C.
Комментарии